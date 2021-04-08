Польша получит урезанную вдвое партию вакцины от коронавируса AstraZeneca

ВАРШАВА, 8 апреля. /ТАСС/. Польша на этой неделе получит урезанную вдвое партию препарата от коронавируса Vaxzevria, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщил в четверг Польскому агентству печати глава правительственного Агентства стратегических резервов республики Михал Кучмеровский.

По его словам, в ближайшее воскресенье в Польшу "поступят не планировавшиеся ранее 171 тыс., а 88 тыс. доз" этой вакцины.

"На будущей неделе в нашу страну прибудут 870 тыс. доз вакцины Pfizer, а также препарат от Moderna, но его количество пока не известно", - добавил Кучмеровский. Также в республике ожидают скорого прибытия около 300 тыс. доз вакцины фирмы Johnson & Johnson.

В среду Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы риска. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины Vaxzevria в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Компания AstraZeneca уже обновила информацию в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные побочные эффекты. Некоторые страны, в том числе Германия, Нидерланды и Эстония, решили вводить Vaxzevria только лицам старше 60 лет. Польша не отказывалась от использования этого препарата и намерена продолжать его применение в национальной программе вакцинации.