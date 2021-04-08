СПЧ проверит информацию о туберкулезе в колонии, где отбывает наказание Навальный

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проверит информацию о заболеваемости туберкулезом в колонии в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом сообщил в четверг на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге председатель совета Валерий Фадеев.

"Будем проверять информацию. Если это так, то это событие безотносительно Навального, тем более что колония в Покрове считается образцовой. В 90-х годах была страшная эпидемия туберкулеза в местах лишения свободы. Проверяем", - сказал правозащитник в ответ на вопрос об информации о вспышке туберкулеза в Покрове.

По словам Фадеева, сообщения о том, что проблемы со здоровьем Навального игнорируются, не соответствуют действительности. "Во Владимире был консилиум врачей, который рассматривал результаты анализов, МРТ. Никто не игнорировал проблемы Навального. Я не знаю, есть ли еще заключенные в Покрове, которых так же быстро отвезли в областную больницу сделать МРТ", - отметил он.

Как сообщили в четверг в пресс-службе регионального УФСИН, накануне Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.