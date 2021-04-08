Экс-губернатор Белозерцев в СИЗО читает Библию

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по обвинению в получении взяток, читает в СИЗО Библию. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина, которая посетила его в изоляторе.

"Белозерцев читает Библию, говорит, что надо верить в бога, и тогда он поможет. Он также благодарит всех за поддержку. Жалоб на условия содержания у него нет", - рассказала наблюдатель. Она также рассказала о состоянии арестованного по обвинению в даче взяток Белозерцеву бизнесмена Бориса Шпигеля, который находится в тюремной больнице СИЗО "Матросская Тишина". "У него сильный тремор правой руки, из-за этого ему тяжело писать. Кроме этого, он ходит с трудом", - отметила член ОНК.

Басманный суд ранее удовлетворил ходатайства следствия об аресте Белозерцева, Шпигеля и его супруги Евгении, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве")". 23 марта президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.