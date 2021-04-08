В парках Москвы покажут космический перформанс и кино в честь Дня космонавтики

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Парки Москвы подготовили различные мероприятия ко Дню космонавтики, среди них - перформанс и кино в интерьерах бывшей подводной лодки. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Праздничные онлайн- и офлайн-мероприятия парков будут идти с 11 по 30 апреля. В ближайшие недели горожан ждут тематические лекции, выставки, кинопоказы и мастер-классы. Основная часть событий намечена на 12 апреля - на День космонавтики", - приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Посетить необычные кинопоказы приглашает парк "Северное Тушино": на подводной лодке Б-396 "Новосибирский комсомолец", где расположен музей истории Военно-морского флота, организуют показы отечественных фантастических фильмов. 8 апреля в 18:30 мск желающие смогут посмотреть картину "Солярис" (1972) Андрея Тарковского. Фильм Георгия Данелии "Кин-дза-дза" (1986) покажут 15 апреля в 18:30 мск, а 22 апреля в это же время - драму "Лунная радуга" (1983), снятую Андреем Ермашем. Участие бесплатное, но количество мест ограниченно. Требуется предварительная регистрация.

Парк "Фили" готовит интерактивную программу. 12 апреля в выставочном центре Fili Hall артисты уличного театра "Черный квадрат" представят перформанс для всей семьи "Наука о космосе". Зрители совершат путешествие в 1950-е годы, когда над покорением космического пространства работали лучшие умы страны. В программе - шоу с химическими экспериментами, фокусы, жонглирование, выступления акробатов. Начало в 14:00 мск. Необходима предварительная регистрация.

"Что думали о космосе и каким его себе представляли философы и ученые первой половины XX века (Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Константин Циолковский), можно будет узнать на лекции "Космос и искусство". Она пройдет в лектории Парка Горького 12 апреля в 15:00 мск. Зал расположен в правом пилоне арки главного входа. На лекции также расскажут и покажут картины представителей футуризма и супрематизма, таких как Казимир Малевич и Наталья Гончарова", - добавляется в сообщении.

Очные мероприятия будут проводить с соблюдением всех санитарных мер. Посетителям нужно придерживаться социальной дистанции, надевать перчатки и маски. Интересную программу ко Дню космонавтики парки представят и на своих страницах в социальных сетях.