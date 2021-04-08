Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,95

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижаться и опустился до 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Впервые с 13 марта показатель оказался ниже единицы во всех десяти регионах страны с наибольшим количеством заболевших. В Санкт-Петербурге, Ростовской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае он составил 0,99, в Воронежской области - 0,98, в Архангельской и Иркутской областях - 0,97.

В Подмосковье коэффициент снизился до 0,96, что стало для региона минимумом с 27 марта, в Москве - до 0,92, а в Нижегородской области - до 0,86, минимального значения с 8 августа прошлого года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.