В администрации президента рассказали, сколько детей мигрантов обучаются в школах России

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Только 140 тыс. из почти 800 тыс. детей мигрантов (17,5%) состоят в российской системе школьного образования. Региональным властям стоит обратить особое внимание на проблему непосещения школ детьми мигрантов, сообщил на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

"Мы пристально посмотрели на такую тему, как дети мигрантов. По данным МВД, в прошлом году в России зафиксировано пребывание почти 800 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан. При этом в систему нашего российского школьного образования включены только 140 тыс. детей. Не совсем понятно, где находятся остальные. <…> Проблема существует, посмотрите на это в своих территориях", - сказал Магомедов.

Он отметил, что эта проблема касается в первую очередь тех школ, в которые потом идут дети мигрантов, не находившиеся до этого в российской системе образования. "Это создает напряжение. Наша система образования не всегда была рассчитана на такой наплыв иностранных детей, а они хуже знают язык и живут в несколько других культурных традициях", - пояснил замглавы администрации президента.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что число детей мигрантов в школах в РФ должно быть таким, чтобы позволять адаптировать их к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что министерство готовит специальную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Она будет не только выявлять у ребенка уровень владения русским языком и возможные проблемы при освоении общеобразовательной программы, но и позволит сформировать для него необходимую образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения. В пилотном режиме эту систему планируется запустить в начале следующего учебного года.