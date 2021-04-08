На Ставрополье возобновилась полномасштабная диспансеризация

ПЯТИГОРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Полномасштабная медицинская диспансеризация возобновилась на Ставрополье после годового перерыва из-за коронавируса. В 2021 году ее должны пройти более 500 тыс. человек, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора.

"После обусловленного коронавирусом годового перерыва на Ставрополье стартует работа по диспансеризации - в 2021 году ее должны пройти свыше 506 тыс. человек. Кроме того, профилактическими медицинскими осмотрами планируется охватить свыше 147 тыс. ставропольцев. Эта работа будет проводиться в том числе в рамках краевого проекта "За здоровье", который предусматривает выезды врачебных бригад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется также усилить работу по раннему выявлению онкологических заболеваний. Для этого будут созданы 26 смотровых кабинетов в поликлиниках, районных и городских больницах.

"Также в этом году предполагается расширить возможности для защиты здоровья пациентов старшего возраста. До начала лета в крае должны быть открыты 28 кабинетов геронтологии. Почти в полтора раза - до 140 - должно увеличиться количество специализированных коек геронтологического профиля", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в крае продолжится и развитие системы реабилитации для перенесших коронавирус. К осени на базе второй городской больницы Ставрополя планируется создать 30 коек пульмонологического профиля, для работы с пациентами дополнительную профессиональную подготовку пройдут четыре специалиста.