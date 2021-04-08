Комитет Госдумы поддержал к I чтению законопроект о гарантированном доходе должников

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги.

Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, "ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ".

Инициатива закрепляет механизм реализации права граждан-должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. Граждане смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк не сможет обращать на них взыскание.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов от "Единой России" во главе с лидером думской фракции Сергеем Неверовым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.