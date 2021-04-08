Роспотребнадзор выявил нарушения почти у 70% поставщиков продуктов питания в школы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил нарушения почти у 70% поставщиков продуктов питания в российские школы, ситуация по этому направлению не улучшается. Об этом в четверг сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

"Что у нас вызывает особую тревогу, что почти 70% поставщиков пищевых продуктов также нарушают требования санитарного законодательства. К сожалению, мы не видим динамику улучшения. Если по школам мы видим улучшение, то по поставщикам пищевых продуктов, к сожалению, [нарушения] не уменьшаются, они как были, так и есть", - сказала она на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам обеспечения безопасности и качества питания обучающихся.

По данным презентации к выступлению Шевкун, нарушения были выявлены у 3,9 тыс. поставщиков. В основном они связаны с сопроводительной документацией, маркировкой продуктов, условиями и сроками их хранения, транспортировкой и несоответствием по показателям качества.

Кроме того, Роспотребнадзор нашел нарушения в 24 тыс. школ. "К сожалению, мы видим, что все равно продолжают выявляться нарушения. Вот 74% проверенных школ, у которых были выявлены все-таки нарушения. Я сегодня не буду называть субъекты, <...> каждый знает свои проблемы", - отметила Шевкун.

Так, в ряде регионов частота фактов нарушений более чем в три раза превышала средние показатели по России. Они касались применения неправильной технологии приготовления, выдачи холодных блюд на линии раздачи, занижения массы порций и несоответствия готовой продукции по энергетической ценности и калорийности.

На слайдах презентации также отмечается, что в 2020-2021 году охват горячим питанием учащихся начальных классов во всех регионах достиг 99,8%, в то время как в прошлом учебном году 100% охват был только в 18 субъектах. В более чем три раза сократилось число необоснованной замены блюд и фактов снижения сорта поставляемой продукции. Меню были откорректированы с учетом принципов здорового питания. Количество кондитерских и колбасных изделий сократилось более чем в два раза, а фруктов и овощей стали выдавать на 30% больше. Также в три раза уменьшилось число обращений родителей по качеству горячего питания.