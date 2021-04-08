В Китае впервые покажут мультсериал, созданный на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 8 апреля. /ТАСС/. Единственная на Дальнем Востоке анимационная студия "Мечталет" запустит мультсериал "Спина к спине" в Китае на 50 платформах - видеосервисах, онлайн-кинотеатрах и телеканалах. Для дальневосточных мультипликаторов это первый подобный опыт, рассказал ТАСС продюсер студии Илья Кузнецов в День российской анимации.

"Спина к спине" рассказывает о трех детских рюкзаках, которые, оставшись без присмотра, отправляются на поиски приключений. Сериал рассчитан на детей пяти-семи лет. Его уже показывают на российском канале "Мультиландия" и в онлайн-кинотеатрах.

"Работать над мультсериалом - нашим первым большим проектом - мы начали полтора года назад. Концепция сериала, персонажи, как правило, прорабатываются год-два, а мы сделали это за четыре месяца... и в конце 2020-го показали первые серии на "Мультиландии". После заключили соглашение о дистрибуции сериала в Китае. В апреле его начнут показывать на 20 платформах в Китае, и за три года мы выйдем на 50", - сказал Кузнецов.

По его словам, студия вышла на китайского дистрибьютора, оставив соответствующую заявку в Российском экспортном центре. "Анимация в КНР развивается бурными темпами, весь мир следит за тенденциями китайского рынка, где производятся огромные объемы своего контента, но им интересен и зарубежный. Стать популярными там - это история успеха", - добавил собеседник агентства.

Несколько серий уже переведены на китайский язык, а параллельно студия работает над продвижением сериала в Индонезии, Камбодже, Сингапуре, Южной Корее и Японии.

О работе над мультфильмом

Над сериалом сейчас работают 30 сотрудников на постоянной основе, еще 30 человек по необходимости привлекают на стороне. В самом Хабаровске пишут сценарии и отрисовывают кадры в черно-белом варианте, а цветом их наполняют уже специалисты корейской анимационной компании.

Создание мультфильма требует немалых затрат. "У мультипликатора студии уходит целый день на то, чтобы сделать пару секунд анимации, а одна серия "Спина к спине" длится семь минут. На один фон может уйти от трех до пяти дней, а в серии может быть до 50-80 таких фонов", - пояснил Кузнецов.

Кроме того, по его словам, команда фактически учится параллельно работе: все, кто работают в "Мечталете", - самоучки. "Для ребят анимация была хобби: кто-то обучался на коротких онлайн-курсах, кто-то находил информацию и пробовал что-то делать сам", - отметил продюсер.

Сначала процесс шел не так быстро, как хотелось бы, признает он. "Но мы подросли, помог и опыт корейских коллег: у них процесс организован очень слаженно. Гораздо проще было бы производить наш сериал в 3D, в котором можно делать один фон и поворачивать локацию под нужным углом, но, на наш взгляд, герои в этом случае теряют свою визуальную привлекательность", - добавил собеседник агентства.

Сейчас практически завершен первый сезон - готовы 26 эпизодов. "Мечталет" уже начал работать над вторым сезоном, первые серии которого должны выйти в сентябре.

Новые кадры

Развитие анимации на востоке России сдерживает в первую очередь отсутствие специалистов, объясняет руководитель "Мультстудии" Дальневосточного федерального университета Софья Медовник: местные вузы мультипликаторов не выпускают, а специализированные курсы появляются редко.

Тем не менее усилиями энтузиастов процесс сдвигается с мертвой точки - прошлогоднюю "Школу мультипликации на Дальнем Востоке" прошли около 100 человек, часть из которых остались работать в "Мультстудии". Сейчас обсуждается возможность наладить подготовку в настоящем учебном заведении. "Идея организовать профильное обучение на базе Хабаровского краевого колледжа искусств сейчас прорабатывается региональными властями", - уточнил Кузнецов.

В частности, эта инициатива обсуждалась на встрече врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с директором "Союзмультфильма" Борисом Машковцевым и руководством "Мечталета" в марте. В перспективе обучать анимации могут начать и на площадке Тихоокеанского государственного университета.

Энтузиасты обсуждают и идею создания в Хабаровском крае целого креативного кластера, который мог бы объединить творческих людей для совместной работы над анимационными лентами. По словам Кузнецова, успех идеи во многом зависит от поддержки со стороны властей.