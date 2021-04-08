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В Китае впервые покажут мультсериал, созданный на Дальнем Востоке

Сейчас мультсериал "Спина к спине" идет на российском канале "Мультиландия" и в онлайн-кинотеатрах
Продюсер студии "Мечталет" Илья Кузнецов Евгения Пустовит/ТАСС
Описание
Продюсер студии "Мечталет" Илья Кузнецов
© Евгения Пустовит/ТАСС

ХАБАРОВСК, 8 апреля. /ТАСС/. Единственная на Дальнем Востоке анимационная студия "Мечталет" запустит мультсериал "Спина к спине" в Китае на 50 платформах - видеосервисах, онлайн-кинотеатрах и телеканалах. Для дальневосточных мультипликаторов это первый подобный опыт, рассказал ТАСС продюсер студии Илья Кузнецов в День российской анимации.

"Спина к спине" рассказывает о трех детских рюкзаках, которые, оставшись без присмотра, отправляются на поиски приключений. Сериал рассчитан на детей пяти-семи лет. Его уже показывают на российском канале "Мультиландия" и в онлайн-кинотеатрах.

"Работать над мультсериалом - нашим первым большим проектом - мы начали полтора года назад. Концепция сериала, персонажи, как правило, прорабатываются год-два, а мы сделали это за четыре месяца... и в конце 2020-го показали первые серии на "Мультиландии". После заключили соглашение о дистрибуции сериала в Китае. В апреле его начнут показывать на 20 платформах в Китае, и за три года мы выйдем на 50", - сказал Кузнецов.

По его словам, студия вышла на китайского дистрибьютора, оставив соответствующую заявку в Российском экспортном центре. "Анимация в КНР развивается бурными темпами, весь мир следит за тенденциями китайского рынка, где производятся огромные объемы своего контента, но им интересен и зарубежный. Стать популярными там - это история успеха", - добавил собеседник агентства.

Несколько серий уже переведены на китайский язык, а параллельно студия работает над продвижением сериала в Индонезии, Камбодже, Сингапуре, Южной Корее и Японии.

О работе над мультфильмом

Над сериалом сейчас работают 30 сотрудников на постоянной основе, еще 30 человек по необходимости привлекают на стороне. В самом Хабаровске пишут сценарии и отрисовывают кадры в черно-белом варианте, а цветом их наполняют уже специалисты корейской анимационной компании.

Создание мультфильма требует немалых затрат. "У мультипликатора студии уходит целый день на то, чтобы сделать пару секунд анимации, а одна серия "Спина к спине" длится семь минут. На один фон может уйти от трех до пяти дней, а в серии может быть до 50-80 таких фонов", - пояснил Кузнецов.

Кроме того, по его словам, команда фактически учится параллельно работе: все, кто работают в "Мечталете", - самоучки. "Для ребят анимация была хобби: кто-то обучался на коротких онлайн-курсах, кто-то находил информацию и пробовал что-то делать сам", - отметил продюсер.

Сначала процесс шел не так быстро, как хотелось бы, признает он. "Но мы подросли, помог и опыт корейских коллег: у них процесс организован очень слаженно. Гораздо проще было бы производить наш сериал в 3D, в котором можно делать один фон и поворачивать локацию под нужным углом, но, на наш взгляд, герои в этом случае теряют свою визуальную привлекательность", - добавил собеседник агентства.

Сейчас практически завершен первый сезон - готовы 26 эпизодов. "Мечталет" уже начал работать над вторым сезоном, первые серии которого должны выйти в сентябре.

Новые кадры

Развитие анимации на востоке России сдерживает в первую очередь отсутствие специалистов, объясняет руководитель "Мультстудии" Дальневосточного федерального университета Софья Медовник: местные вузы мультипликаторов не выпускают, а специализированные курсы появляются редко.

Тем не менее усилиями энтузиастов процесс сдвигается с мертвой точки - прошлогоднюю "Школу мультипликации на Дальнем Востоке" прошли около 100 человек, часть из которых остались работать в "Мультстудии". Сейчас обсуждается возможность наладить подготовку в настоящем учебном заведении. "Идея организовать профильное обучение на базе Хабаровского краевого колледжа искусств сейчас прорабатывается региональными властями", - уточнил Кузнецов.

В частности, эта инициатива обсуждалась на встрече врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с директором "Союзмультфильма" Борисом Машковцевым и руководством "Мечталета" в марте. В перспективе обучать анимации могут начать и на площадке Тихоокеанского государственного университета.

Энтузиасты обсуждают и идею создания в Хабаровском крае целого креативного кластера, который мог бы объединить творческих людей для совместной работы над анимационными лентами. По словам Кузнецова, успех идеи во многом зависит от поддержки со стороны властей.

Теги
РоссияКитайХабаровский крайДальний Восток
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