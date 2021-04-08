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Пандемия COVID-19
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Прирост числа умерших из-за коронавируса составил в Польше рекордные 954 человека

По данным министерства здравоохранения республики, 241 смерть связана непосредственно с COVID-19, еще 713 - с сопутствующими заболеваниями

ВАРШАВА, 8 апреля. /ТАСС/. Суточный прирост числа умерших после заражения коронавирусом нового типа составил в Польше 954 человека. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что 241 смерть связана непосредственно с COVID-19, еще 713 - с сопутствующими заболеваниями. Последний антирекорд по летальности был установлен в Польше 25 ноября, когда Минздрав Польши информировал о 674 смертях.

"Сегодняшнее высокое число летальных исходов - результат запоздалого поступления информации от медучреждений, спровоцированного праздничным периодом", - указали в Минздраве.

В последние несколько дней после католической Пасхи статистические данные по уровню заболеваемости COVID-19 в Польше демонстрировали невысокий прирост. Как предупреждали власти, это связано со снижением числа тестирований в праздничные дни. Тем временем число госпитализаций продолжало расти.

По итогам последних суток Минздрав сообщил о 27 887 новых заболевших. Это на 13 тыс. больше показателей среды, но почти на 8 тыс. меньше прошлого четверга. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 2 499 507 человек, умерли 56 659, выздоровели 2 076 504. За все время эпидемии в Польше было сделано более 12,5 млн тестов на коронавирус.

Процесс вакцинации от коронавируса начался в Польше 27 декабря прошлого года. За три месяца в страну поступило более 8,9 млн доз вакцины американских производителей Pfizer и Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Более 6,9 млн доз уже использованы. Первую дозу препарата получили более 4,9 млн жителей Польши, 2 млн человек уже привились дважды.

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