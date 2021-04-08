В Совете Европы сообщили, что число заключенных в России продолжает ежегодно сокращаться

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Число заключенных в России к началу 2020 года сократилось до 519 618 человек, тогда как на начало 2019 года в местах лишения свободы находились 563 166 заключенных, а еще годом ранее в тюрьмах насчитывалось 602 176 человек. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе Совета Европы (СЕ), посвященном ситуации в европейских тюрьмах. Исследование, проведенное для СЕ Университетом Лозанны, в основном базируется на данных, предоставленных странами за период с января 2019 по 31 января 2020 года.

В то же время в исследовании отмечается, что Россия возглавила список стран с наибольшим числом заключенных. За ней следуют Турция (297 019), Великобритания (Англия и Уэльс, 82 868) и Польша (74 130). Далее в рейтинге находятся Франция (70 651) и Германия (63 399).

По положению на 31 января 2020 года в 51 (из 52) тюремной системе государств - членов Совета Европы насчитывалось 1 528 343 заключенных. Это соответствует общеевропейскому показателю численности заключенных в 103,2 человека на 100 тыс. жителей. В 50 пенитенциарных администрациях, по которым имеются данные как за 2019, так и за 2020 год, этот показатель снизился с 106,1 до 104,3 (-1,7%).

По состоянию на 31 января 2020 года страной с самыми высокими показателями контингента в тюрьмах в соотношении с численностью населения стала Турция (357 заключенных на 100 тыс. жителей). Россия находится на втором месте с 356 заключенными на 100 тыс. В то же время в докладе отмечается, что у РФ этот показатель снизился по сравнению с уровнем в 386,1 от 2019 года. Далее в списке следуют Грузия (264), Литва (220), Азербайджан (209), Чехия (197) и Польша (195).

Странами, где численность заключенных наиболее увеличилась за рассматриваемый период, стали Мальта (+15,2%), Кипр (+13,1%), Исландия (+11,7%) и Хорватия (10,3%). Страны же, где численность понизилась в наибольшей степени в соотношении к 300 тыс. населения, - это Молдавия (-15,5%), Люксембург (-12,3%), Россия (-7,8%) и Литва (-5,3%).

Согласно данным доклада, на одного сотрудника пенитенциарных заведений в среднем по Европе в 2020 году приходилось 1,6 заключенного. Этот показатель не изменился с 2019 года. Странами с наибольшим показателем стали Турция (4,8), Грузия (4,1), Греция, Сербия, Молдавия и Польша (2,6).

Перенаселенность тюрем

Особое внимание в ежегодных докладах Совета Европы по тюрьмам уделяется проблеме их перенаселенности в ряде стран. Как сообщается в документе, в 2020 году в Европе в среднем на 100 мест в тюрьмах приходилось 90,3 заключенного. В 2019 году показатель равнялся 89,5, в 2018 году он составлял 91,4. Согласно предоставленной исследователям информации, на 31 января 2020 года заведения 14 пенитенциарных администраций страдали от переполненности, то есть показатель превышал там 100 заключенных на 100 мест. Во главе списка находятся Турция (127 заключенных), Италия (120), Бельгия (117), Кипр (116), Франция (116), Венгрия (113), Румыния (113) и Греция.

Согласно докладу, общая вместимость пенитенциарных учреждений в России составляет 755 345 мест, что является самым высоким показателем в Европе. В то же время показатель заполненности камер равен 68,8, что значительно ниже среднеевропейского уровня в 90,3. Совет Европы в связи с этим констатирует снижение в РФ и по сравнению с уровнем в 73,3, который был в 2019 году.

На 31 января 2020 года средний возраст заключенных, содержащихся в европейских тюрьмах, составлял 36 лет. Лишь около 15% заключенных были старше 50 лет, хотя в некоторых странах доля таких заключенных оказалась значительно выше. Это Италия (26%), Португалия (22,5%), Северная Македония (21,6%), Бельгия (21,4%), Испания (20,1%), Норвегия (19,5%) и Греция. По показателю наибольшей доли заключенных старше 65 лет во главе списка находятся Италия (8,7%), Албания (4,2%), Великобритания (Англия и Уэльс, 3,7%), Литва (3,5%), Норвегия (3,5%) и Португалия (3,5%).

Согласно данным, предоставленным Россией, в стране насчитывается 51 945 заключенных в возрасте до 25 лет, 334 274 заключенных в возрасте от 25 до 55 лет, 28 593 заключенных в возрасте от 56 до 60 лет и 9 013 заключенных в возрасте старше 60 лет.

Продолжительные сроки

Странами с самыми продолжительными среднестатистическими сроками лишения свободы в 2019 году стали Азербайджан (32,9 месяца), Португалия (30,2), Россия (29), Молдавия (25,7), Чехия (23,2), Румыния (22,2), Испания (19,9), Греция (16,8) и Италия (15,8). В 2019 году 29 209 заключенных в европейских тюрьмах были приговорены к пожизненному заключению.

В странах, которые охватывает исследование, в тюрьмах насчитывалось 87 367 женщин, что составляет в среднем 4,9% от общего числа заключенных. Россия входит в первую пятерку стран с самой высокой долей женщин-заключенных (42 334 женщины, или 8,1% от общего числа заключенных). Что касается несовершеннолетних, то в российских тюрьмах насчитывалось 1 060 несовершеннолетних мужского пола - это значительное снижение с уровня в 2 225 в 2019 году. Несовершеннолетних женского пола в пенитенциарных заведениях страны нет.