Обвиняемый в организации двух убийств бизнесмен Быков намерен участвовать в выборах в Думу

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, находящийся в СИЗО по обвинению в организации двух убийств, сообщил, что планирует участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут осенью этого года, в качестве самовыдвиженца.

"Даю согласие на участие в выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец", - написал бизнесмен на своей странице в социальной сети Instagram. Информацию о планах по выдвижению Быкова подтвердил ТАСС и адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, Войтенко и Наумов были участниками преступной группировки, которую, как считают правоохранительные органы, возглавлял Быков.

22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан и арестован по подозрению в организации убийства в 2005 году. В феврале 2021 года по кассационному представлению прокуратуры решение краевого суда о домашнем аресте было отменено. В настоящий момент Быков продолжает находиться под стражей по другому уголовному делу. Бизнесмена подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов. Также Быкова подозревают в убийстве исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова.

В июне 2002 года Быков был осужден на 6,5 года условно за подготовку покушения на жизнь криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как "Паша Цветомузыка", и незаконное хранение оружия.