Комитет Госдумы вернул авторам законопроект о регулировании работы спортивных агентов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании принял решение вернуть авторам законопроект о совершенствовании регулирования деятельности спортивных агентов.

Такое решение было принято в связи с отсутствием официального отзыва правительства, необходимого для рассмотрения законопроектов об изменениях в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Документом предлагалось ввести в КоАП ответственность для спортивных агентов без соответствующей аккредитации за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. Авторами документа выступили председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин (фракция ЛДПР) и депутат от фракции "Единая Россия", президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.