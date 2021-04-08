Опрос: россияне в браке и с образованием лучше других справились со стрессом от пандемии

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россияне с высоким уровнем образования и те, кто состоял или состоит в браке, перенесли год пандемии эмоционально легче остальных. К такому выводу специалисты АНО "Национальные приоритеты", Московского института психоанализа и Mail.ru Group пришли в исследовании, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС. При этом отмечается, что в целом психологическое состояние россиян можно оценить как удовлетворительное.

Интернет-опрос проводился в феврале 2021 года среди 1,6 тыс. респондентов. В исследовании оценивались уровень удовлетворенности жизнью по косвенным вопросам психологической шкалы, а также посттравматическая симптоматика, вызванная пандемией.

Так, по данным исследователей, 86,3% населения России совсем не имеют посттравматической симптоматики, либо она выражена немного или умеренно.

Образование и удовлетворенность жизнью

"С наименьшими психологическими потерями прошли пандемию люди с высоким уровнем образования: чем выше уровень образования, тем меньше выражен посттравматический синдром (ПТС). Люди с ученой степенью вообще не имеют сильно выраженного ПТС. Возможно, они смогли использовать время эпидемии для решения своих интеллектуальных задач", - говорится в материалах.

Образование также вносит наибольший вклад в удовлетворенность жизнью: у людей, имеющих ученую степень, она в три раза выше, чем у тех, кто имеет неоконченное среднее образование. Сильные проявления ПТС были обнаружены исследователями лишь у 10,6% респондентов с высшим образованием и 16,2% с неоконченным высшим. При этом среди людей с неоконченным средним образованием ПТС сильно и очень сильно проявился у каждого четвертого, со средним профессиональным - у 9,2%, со средним - у 17%.

Те, кто состоит или состоял в зарегистрированном браке, больше удовлетворены своей жизнью, чем находящиеся в незарегистрированных отношениях, что показывает важность семьи в российской культуре и ценностях, указывают авторы опроса.

Пол, возраст и стресс

Старшее поколение перенесло стресс пандемии легче, чем молодое. У четверти респондентов от 45 до 54 лет (22,6%) не было обнаружено симптомов ПТС, почти у половины (46%) - только небольшие, сильные проявления коснулись лишь 5,8%. Среди россиян старше 55 лет ситуация похожая: посттравматической симптоматики вовсе нет у каждого пятого респондента, немного или умеренно она оказалась выражена у 42% и 29% соответственно.

Среди россиян от 35 до 44 лет более половины (56,8%) не испытывают симптомов ПТС, либо же их можно определить как небольшие. Умеренные проявления ПТС коснулись 32,1% людей. В возрастной группе 25-34 ситуация чуть лучше: 57,4% и 33,1%.

Подростки в возрасте 14-17 лет и молодые люди от 18 до 24 лет оказались под влиянием целого ряда негативных факторов: отсутствия или незначительности собственных доходов, высокой неопределенности, невысокого пока уровня образования, а также того, что они еще не вступили в брак или отношения. Так, 25,9% подростков и 20,2% молодежи продемонстрировали сильные и очень сильные посттравматические симптомы.

Стоит отметить, что мужчины испытывали стресс меньше женщин: совсем не имеют проявлений ПТС 22,4% мужчин и 12,2% женщин. При этом показатели небольшой и умеренной симптоматики у обеих групп близки: 68,8% и 71,7% соответственно.

Занятость и факторы психологической нагрузки

В зависимости от занятости наиболее удовлетворены жизнью работающие (предприниматели, госслужащие и работающие по найму), находящиеся в декрете, учащиеся в вузе или колледже. Фрилансеры демонстрируют более низкую удовлетворенность жизнью, отмечают исследователи. У людей с высоким уровнем доходов удовлетворенность жизнью выше при одновременно высоком уровне стресса.

"Результаты, которые мы получили, в целом очень неплохие - мы не увидели никакой психологической катастрофы. Одновременно мы увидели довольно неожиданные факторы, которые снижают уровень стресса, такие как наличие законного брака или же ученой степени", - приводит пресс-служба слова руководителя АНО дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО "Национальные приоритеты" Юлии Грязновой.