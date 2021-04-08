В Карачаево-Черкесии объявили лавинную опасность

ЧЕРКЕССК, 8 апреля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах объявлено на 8-9 апреля в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы ГУ МЧС по КЧР.

"В период с 8 апреля по 9 апреля в горах КЧР лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по региону порекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды. По данным ведомства, в республике прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 м/с, в горах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, в горах местами до 0 градусов, днем 20-25 градусов, в горах местами 9-14 градусов.