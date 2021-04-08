В России создадут федеральный регистр доноров костного мозга

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Федеральный регистр доноров костного мозга планируется создать в России. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

"В России появится федеральный регистр доноров костного мозга, - сказал он. - Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться". "Используя ее, специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных, причем не только в собственном регионе, но и по всей стране", - добавил Мишустин. По его словам, дорога добровольцам до места трансплантации и обратно будет оплачиваться за счет бюджета в порядке, который установит правительство.

По словам главы кабмина, правительство рассмотрит в четверг изменения в законодательство о трансплантации органов. Он заметил, что в пересадке костного мозга в стране нуждаются тысячи пациентов, в том числе дети. "Но найти подходящего донора - задача непростая, а счет, бывает, идет на дни", - констатировал Мишустин.

"Люди, которые помогают спасать жизни, заслуживают самого большого уважения: они приходят на помощь, когда особенно нужны, дают надежду на выздоровление тяжелобольным пациентам, - подчеркнул он. - Важно, чтобы и их здоровью ничто не угрожало. Донорам нужно знать все о возможных осложнениях из-за предстоящей операции". За ними будет закреплено право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию, отметил Мишустин. "Такие решения помогут большему числу людей, которые нуждаются в трансплантации, получить необходимую медицинскую помощь, - уверен премьер. - Это в первую очередь дети, которым пересадка костного мозга часто позволяет навсегда забыть о страшной болезни".