Грушко заявил, что РФ надеется на сертификацию российской вакцины в ЕС в ближайшее время

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что в ближайшее время российская вакцина от коронавируса пройдет сертификацию на территории Евросоюза. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко на пленарном заседании XII форума "Северное измерение", который проходит в онлайн-формате.

"Надеемся, что в ближайшее время состоится сертификация российской вакцины и можно будет приступить к системному взаимодействию на благо всех европейских народов в интересах построения пространства, которое будет безопасно для всех его обитателей", - сказал он.

Грушко подчеркнул, что Россия готова к взаимодействию с ЕС на равноправной основе в деле борьбы с пандемией, которая, как отметил замглавы МИД, "стала, к сожалению, ареной политических противостояний, что противоречит задаче справиться с этой общей угрозой, которая не знает границ и не выбирает людей по принципу государственности".