Эксперт: "Спутник V" могут зарегистрировать в Бразилии через несколько дней

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Задержка с регистрацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии носит технический характер, и препарат могут одобрить для экстренного применения в течение нескольких дней. Такое мнение высказал ТАСС председатель Палаты Бразилия - Россия по торговле, промышленности и туризму Жилберту Рамос.

"Мы полагаем, что в скором времени - через несколько дней - российская вакцина уже будет зарегистрирована для экстренного использования", - сказал Рамос. По его словам, в настоящее время Бразилия "находится в состоянии гуманитарного кризиса" и власти на всех уровнях подвергаются давлению со стороны общественности, которая требует обеспечить население вакцинами. "Они [власти] в свою очередь оказывают давление на Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) - орган, ответственный за анализ [заявки на регистрацию препарата] <...> Задержка, на мой взгляд, действительно связана с нехваткой некоторых документов, она носит технический характер", - отметил он.

По его словам, со стороны бразильских регионов, муниципалитетов и бизнеса есть интерес к приобретению "Спутника V" в кратчайшие сроки в связи с высокой эффективностью вакцины и соотношением цена-качество. Он напомнил, что для решения вопроса с регистрацией "Спутника V" в Бразилии Anvisa в ближайшие дни направит в Россию делегацию, чтобы проинспектировать предприятие, где производят как саму вакцину, так и сырье для ее изготовления. "[Также] существует возможность того, что президент [Бразилии Жаир Болсонару] посетит фабрику, сертифицированную для производства препарата, здесь, в Федеральном округе [Бразилии]", - рассказал собеседник агентства. Он не исключил, что еще до регистрации российской вакцины может быть выдано особое разрешение, позволяющее начать ее импорт в Бразилию.

Затянувшаяся регистрация и внутренние противоречия

"Спутник V" до настоящего времени не одобрен к применению в Бразилии. 26 марта фармацевтическая компания Uniao Quimica, представляющая в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), направила регулятору новый запрос на регистрацию вакцины. 27 марта регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов. Anvisa уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки по "Спутнику V", в связи с чем владелец Uniao Quimica Фернанду Маркес упрекал надзорное ведомство в том, что это делается намеренно в интересах производителей других вакцин. 6 апреля вопрос приобретения "Спутника V" обсудили по телефону президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару.

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, профессор Людмила Окунева в беседе с ТАСС отметила, что вокруг российской вакцины в Бразилии развернулась "настоящая внутренняя война". "Здесь просматривается острая политическая борьба вокруг самой проблематики вакцинации, главным противником которой является сам президент [Бразилии], о чем он неоднократно высказывался <...> Справедливости ради надо сказать, что подобная политическая неразбериха идет и шла и вокруг других вакцин. В частности, когда встал вопрос о закупке китайской вакцины, Болсонару и его окружение <...> оказывали сильное сопротивление, называя препарат "коммунистической вакциной" и "вакциной смерти", - сказала Окунева. Несмотря на это, препарат китайской компании Sinovac Biotech, как и британско-шведской AstraZeneca, был зарегистрирован и уже используется в латиноамериканской стране.

"В отношении же "Спутника V" президент Бразилии вел себя непоследовательно, то говоря о необходимости ее [вакцины] регистрации и закупки с целью дальнейшего производства в самой Бразилии, то отступая на два шага назад. Подобное поведение является частью его политического стиля, отмечаемого бразильскими экспертами-политологами. Поэтому в данном случае надо смотреть не столько на заявления, сделанные в том числе и в телефонном разговоре с российским лидером, сколько на реальные шаги бразильского правительства", - подчеркнула эксперт.

"По всем правилам дипломатии разговор двух высших лидеров - Путина и Болсонару - должен разрешить все имеющиеся противоречия и открыть дорогу регистрации и производству российской вакцины, тем более что она высоко востребована в Бразилии. Однако упомянутые внутренние факторы плюс непоследовательная позиция президента и кабинета министров могут воспрепятствовать этому", - добавила она.

Критическая ситуация

На протяжении последних месяцев Бразилия остается страной с самыми высокими абсолютными показателями заболеваемости и смертности от COVID-19 в латиноамериканском регионе. Только за прошедшую неделю коронавирусом там заразились 463 235 человек, а в минувший вторник было зафиксировано самое большое с начала пандемии суточное число смертей - 4 211. Система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку: практически во всех регионах занято свыше 80% мест в стационарах.

Эпидемиологи научно-исследовательского объединения имени Освальдо Круза (Fiocruz) при Минздраве Бразилии прогнозируют, что в апреле ситуация с пандемией в Бразилии по-прежнему будет оставаться критической.