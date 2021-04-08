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Пандемия COVID-19

СМИ: еще один германский регион ведет переговоры о поставках "Спутника V"

Ранее власти Баварии заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Германская федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания вслед за Баварией начала переговоры о возможных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС. Об этом сообщила в четверг радиокомпания NDR со ссылкой на министра здравоохранения региона Гарри Главе.

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Глава местного Минздрава сообщил о своем намерении уже 8 апреля направить в РФ предложение о заключении предварительного договора на покупку около 1 млн доз "Спутника V". Главе рассчитывает, что в конце мая - начале июня вакцину можно будет использовать. Стоимость возможной сделки оценивается примерно в €10 млн. Расходы возьмет на себя государство, отмечает NDR.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках вакцины "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС.

В среду власти Баварии заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата.

Теги
ГерманияРоссияПандемия COVID-19
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