СМИ: еще один германский регион ведет переговоры о поставках "Спутника V"

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Германская федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания вслед за Баварией начала переговоры о возможных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС. Об этом сообщила в четверг радиокомпания NDR со ссылкой на министра здравоохранения региона Гарри Главе.

Глава местного Минздрава сообщил о своем намерении уже 8 апреля направить в РФ предложение о заключении предварительного договора на покупку около 1 млн доз "Спутника V". Главе рассчитывает, что в конце мая - начале июня вакцину можно будет использовать. Стоимость возможной сделки оценивается примерно в €10 млн. Расходы возьмет на себя государство, отмечает NDR.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках вакцины "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС.

В среду власти Баварии заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата.