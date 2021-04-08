Мишустин заявил, что ответственным за авиаохрану лесов на Байкале будет Рослесхоз

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ответственным за авиационную охрану лесов от пожаров в районе Байкала будет Рослесхоз. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

"Особенно сложная ситуация [с лесными пожарами], по опыту прошлых лет, складывается в Иркутской области, Бурятии, леса на Байкальской природной территории горят постоянно, - сказал он. - Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале, дополняем полномочия Рослесхоза. Агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории".

Мишустин отметил, что кабмин намерен уточнить полномочия природоохранных ведомств по защите особо охраняемых территорий от пожаров. "Таких заповедников, заказников и национальных парков в России более 200, обнаружить и вовремя потушить там огонь - задача непростая, - сказал он. - Без поддержки авиации не обойтись".