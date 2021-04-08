Песков заявил, что Кремль не следит за ситуацией с Навальным

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Кремль не следит за ситуацией, складывающейся вокруг Алексея Навального, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не следим за этой ситуацией", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, фиксируют ли в Кремле интерес к ситуации с Навальным лидеров других стран, Песков напомнил, что "эта ситуация поднималась неделями ранее в ходе телефонных разговоров [президента РФ Владимира] Путина". "Мы об этом сообщали, Путин давал необходимые разъяснения", - отметил он.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее в четверг сообщил, что СПЧ проверит информацию по заболеваемости туберкулезом в колонии в Покрове, где отбывает наказание Навальный. По словам Фадеева, сообщение о том, что проблемы со здоровьем Навального игнорируются, не соответствуют действительности. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, накануне Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.