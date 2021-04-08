Более 40 парков Подмосковья подготовили праздничную программу ко Дню космонавтики

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, пройдут в 40 парках культуры и отдыха Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В этом году мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут в более 40 подмосковных парках культуры и отдыха. Для гостей парки подготовили тематические квесты, мастер-классы интерактивные программы и многое другое", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Отмечается, что в парке отдыха Вербилки Талдомского городского округа 10 апреля пройдут выступления артистов художественной самодеятельности, мастер-классы, квест "Космический" и тематическая акция "Что ты знаешь о космосе?". Парк семейного отдыха Дубны 10 апреля приглашает гостей на интерактивно-познавательную программу "Космическое приключение".

Также в честь Дня космонавтики в парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде будет работать мобильный планетарий, который 10 и 11 апреля с 12:00 до 21:00 смогут посетить гости парка. Одиннадцатого апреля в городском парке культуры и отдыха "Парк Мира" в Мытищах в 12:00 состоится интерактивная программа для детей "Поехали" и мастер-класс по робототехнике "Роботы и космос". Кроме того, 14 апреля в парке имени Льва Толстого в Химках запланирован торжественный старт забега "Космический километр".