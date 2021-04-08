Вакцинированным иностранцам разрешили посещать родственников в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Прошедшие полную вакцинацию иностранцы с 8 апреля могут посещать своих ближайших родственников в Израиле. Об этом сообщила в четверг ТАСС министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.

"С сегодняшнего дня вакцинированные члены семьи могут навещать своих родственников, живущих в Израиле. Это важная новость для многих тысяч новых репатриантов и одиноких солдат [Армии обороны Израиля], а также первый шаг к возобновлению здорового вакцинированного туризма в Израиль", - сказала Фаркаш-Хакоэн.

Министерство туризма еврейского государства "работает над дальнейшим расширением разрешений на въезд для иностранцев" в Израиль, продолжила министр. "Я надеюсь, что вскоре мы сможем обнародовать рамочный проект по открытию неба и разрешению посещать Израиль для вакцинированных [иностранных] туристов", - добавила она.

Критерии въезда

Пресс-служба израильского МИД Израиля сообщила, что Управление народонаселения и миграции еврейского государства "изменило критерии въезда в Израиль иностранных граждан". "Иностранцам, прошедшим вакцинацию от коронавируса или выздоровевшим, въезд будет разрешен в следующих случаях: гражданин или постоянный житель Израиля, проживающий за границей, и у которого в Израиле есть ближайшие родственники, может приехать в Израиль с супругом/ супругой и детьми, даже если они - не граждане Израиля; иностранец, у которого есть в Израиле родственники первой степени родства (гражданин или постоянный житель), проживающий в Израиле, может посетить Израиль с супругом/ супругой и детьми", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "иностранцы, желающие прибыть в Израиль, должны подтвердить вакцинацию или выздоровление от коронавируса", а "подтверждение родства проводится путем проверки реестра населения и предоставления соответствующих юридически подтвержденных документов", а "заявления следует подавать либо в Управление народонаселения в Израиле, либо напрямую через представительство Израиля по месту пребывания иностранного гражданина".

В понедельник израильская правительственная комиссия по противодействию распространения коронавируса продлила до 4 мая действие предписания о прохождении теста на коронавирус при въезде в еврейское государство и за 72 часа до пересечения границы. Высший суд справедливости Израиля признал 17 марта неконституционными и нарушающими права граждан ограничения на въезд израильтян в страну, направленные на недопущение попадания мутаций коронавируса на территорию еврейского государства. Судьи тогда же запретили продлевать действие квоты на въезд в 3 тыс. человек в сутки в Израиль после истечения срока ограничений 20 марта.

Кабмин Израиля 16 марта разрешил возобновить прерванное с конца января авиасообщение по всем направлениям, но въезд в еврейское государство до 8 апреля был разрешен лишь гражданам страны, либо лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения.