Глава "Альянса врачей" Васильева не явилась в суд на рассмотрение дела об акции возле ИК-2

ВЛАДИМИР, 8 апреля. /ТАСС/. Глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, в отношении которой было возбуждено административное дело за участие в несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове, не явилась на заседание суда по рассмотрению дела. Об этом ТАСС в четверг сообщили в секретариате суда.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, за нарушение общественного порядка у исправительной колонии № 2 в Покрове во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. 7 апреля Петушинский районный суд назначил троим участникам несогласованной акции административный арест на срок 8 суток, еще один активист получил 9 суток административного ареста.

"Анастасия Васильева не явилась на заседание по рассмотрению административного материала", - пояснили в секретариате суда. В отношении Васильевой в суд поступил административный материал по правонарушениям, предусмотренным ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Представляющий в Петушинском суде интересы Васильевой адвокат Михаил Арсеньев уточнил ТАСС, что защита не будет возражать против рассмотрения материала без ее присутствия.

Как сообщил ТАСС адвокат Анастасии Васильевой Дмитрий Джулай, на 11:00 8 апреля в Мосгорсуде назначено обжалование продления меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении главы "Альянса врачей". "Нас никто не уведомлял [о суде в Петушках]. Должны были позвонить, смс прислать. В 11 у нас суд в Москве", - сказал он.

Ранее суд поместил Анастасию Васильеву под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.