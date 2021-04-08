Суд назначил 10 суток ареста участнице несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове

ВЛАДИМИР, 8 апреля. /ТАСС/. Петушинский районный суд назначил 10 суток административного ареста участнице несогласованной акции 6 апреля возле ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом в четверг сообщили ТАСС в секретариате суда.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву за нарушение общественного порядка у исправительной колонии. 7 апреля Петушинский районный суд назначил троим участникам несогласованной акции административный арест на 8 суток, еще один активист получил 9 суток административного ареста.

"Кристине Рамирес Джонсон назначено 10 суток административного ареста", - сообщили в суде. Адвокат девушки Алексей Цветков сообщил ТАСС, что решение будет обжаловано.

Это уже шестой административный материал по ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"), поступивший в Петушинский райсуд после акции 6 апреля.