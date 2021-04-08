В ЕК прокомментировали решение ФРГ провести переговоры с РФ о возможных поставках вакцины

БРЮССЕЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Решение Германии о проведении двусторонних переговоров с Россией о возможных поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" не означает конец европейской стратегии по вакцинам. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"То, что страны-члены могут решить купить вакцину от других производителей (не входящих в европейский портфель вакцин - прим. ТАСС), как это уже было, например, с Венгрией, не означает конец европейской стратегии. Поэтому наш ответ - нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, означает ли решение Берлина вести переговоры с Москвой конец общеевропейской стратегии по вакцинам.

Мамер в очередной раз подчеркнул, что у стран-членов могут быть разные подходы относительно закупки вакцин. "У нас есть европейская стратегия, но у стран-членов есть право предпринимать параллельные действия", - отметил он, добавив при этом, что страна ЕС, купившая не одобренную Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцину, сама будет нести ответственность за ее безопасность.

Ранее в четверг глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в эфире радиостанции WDR 5 сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС. Министр подчеркнул, что теперь ожидает от российской стороны прояснения вопроса, "когда и сколько вакцины конкретно может получить Германия после допуска".