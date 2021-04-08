Минтруд: новые правила назначения пособий по безработице уточняют порядок их начисления

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Вступившие в силу правила назначения пособий по безработице в максимальном размере уточняют порядок их начисления. Никаких дополнительных документов предоставлять не потребуется, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минтруда РФ.

Правила вступили в силу с четверга, 8 апреля. Кабмин скорректировал порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере, который коснется отдельных категорий граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка.

"Для оформления пособий по безработице гражданам, как и раньше, нужно обратиться в центры занятости. Это можно сделать очно или дистанционным способом. Никаких новых документов гражданам предоставлять не потребуется. Новые правила лишь уточняют порядок начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается", - рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в таких ситуациях общая продолжительность выплаты пособия сохранится. Так, например, изменения коснутся граждан, которые во время получения пособия по безработице были призваны на военные сборы (в этот период они находятся на гособеспечении). После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в установленном размере.