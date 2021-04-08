Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе как "крайне нестабильную"

"В Европейском союзе она [ситуация с коронавирусом] крайне нестабильная. Если посмотреть, там есть небольшие периоды, когда ситуация стабилизируется или снижается, и есть высокие пики. <...> Сейчас идет ухудшение ситуации, идет развитие ситуации. И больше половины стран Евросоюза находятся в стадии роста заболеваемости, она опять растет", - сказала она в интервью радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 133,2 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 614 834 случая заражения, выздоровели 4 239 038 человек, умерли 101 845. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.