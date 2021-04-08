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Пандемия COVID-19
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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе как "крайне нестабильную"

По словам главы Роспотребнадзора, в более половины стран Евросоюза наблюдается рост заболеваемости

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Евросоюзе "крайне нестабильна", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В Европейском союзе она [ситуация с коронавирусом] крайне нестабильная. Если посмотреть, там есть небольшие периоды, когда ситуация стабилизируется или снижается, и есть высокие пики. <...> Сейчас идет ухудшение ситуации, идет развитие ситуации. И больше половины стран Евросоюза находятся в стадии роста заболеваемости, она опять растет", - сказала она в интервью радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 133,2 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 614 834 случая заражения, выздоровели 4 239 038 человек, умерли 101 845. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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