Попова: мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают на территорию России из Турции, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Самое значимое количество завезенных штаммов - это из Турции, штаммов мутировавших. Это высокий риск сегодняшнего дня, он очевиден, он признан всеми", - сказала она в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Поповой, Турция является единственной страной, откуда были завезены оба штамма коронавируса в Россию - британский и южноафриканский. "На сегодняшний день в РФ завезено более 100 штаммов британского варианта и 10 южноафриканского", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора также предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике в последние недели. "В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре, за небольшой промежуток [времени], буквально за несколько недель", - сказала она.

Ранее сообщалось, что самый высокий прирост - более 49,5 тыс. случаев заражения в сутки - зафиксирован в среду в Турции. Взрывной характер распространения инфекции наблюдается в стране с конца марта.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.