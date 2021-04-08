В Самарской области построят не менее пяти новых школ на условиях концессии до 2023 года

САМАРА, 8 апреля. /ТАСС/. Не менее пяти школ планируется построить до конца 2023 года в Самарской области на условиях концессии с частичным госфинансированием со стороны ВЭБ.РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Не менее пяти новых школ должно появиться на территории Самарской области в период до конца 2023 года. Образовательные учреждения планируют построить на условиях концессии", - говорится в сообщении.

Предполагается, что новые школы построят с частичным государственным финансированием - за счет средств капитального гранта ВЭБ.РФ в размере 35%, из которых 30,1% - федеральные средства, 4,9% - деньги из регионального бюджета. Остальные средства - 65% (13% - собственные и 52% - заемные) - поступят от инвестора.

Подробности строительства пока не раскрываются, власти обсуждают вопросы выделения земельных участков, а также подготовки проектно-сметной документации, сроки и условия оформления частных концессионных соглашений. Перечень школ будет определен после консультаций с застройщиками, которые возводят в регионе крупные проекты по строительству жилья, отметили в правительстве.

"Основными критериями выбора площадок для строительства образовательных учреждений должны быть комфорт для жителей и стимулирование жилищного строительства. Новые школы прежде всего необходимы, чтобы ликвидировать вторую смену в действующих образовательных учреждениях и в новых жилых микрорайонах", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора, председателя областного правительства Виктора Кудряшова.