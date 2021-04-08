Попова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Третьей волны коронавирусной инфекции в России не будет, если будут соблюдаться все правила профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас не будет третьей волны, если мы будем также трепетно [относиться] к правилам, которые мы сами для себя выработали, которые нас защищают", - сообщила она в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По данным Поповой, почти 25 тыс. заразившихся коронавирусом россиян вернулись из-за рубежа с начала 2021 года. Это примерно 1% всех вернувшихся за это время, сообщила она. "С начала этого года <...> достаточно большое количество людей <...> вернулись в Российскую Федерацию, из них <...> с положительными тестами было 24 740 человек - 1%", - сказала глава Роспотребнадзора.

Постепенное снятие ограничений на международные поездки и полеты началось 1 августа, тогда правительство РФ разрешило авиакомпаниям в ограниченном виде возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. На данный момент международные рейсы возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Грецию, Сингапур, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы. Также с 1 апреля Россия формально возобновила авиасообщение с Германией, Таджикистаном, Узбекистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.