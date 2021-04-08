В Латвии проверяют случай смерти 80-летней женщины после прививки вакциной AstraZeneca

РИГА, 8 апреля. /ТАСС/. Ответственные службы Латвии проверяют причины смерти 80-летней женщины, которая скончалась через некоторое время после прививки вакциной от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом говорится в представленном в четверг на заседании правительства докладе министерства здравоохранения республики.

По информации Минздрава, 1 марта женщина получила вакцину AstraZeneca, 25 марта ее госпитализировали, а 27 марта она умерла от инфаркта мозга. Кроме того, у нее были хронические заболевания. Сейчас ответственные службы Латвии собирают дополнительную информацию об этом случае.

Всего с 29 марта по 6 апреля было получено 63 сообщения о побочных эффектах после получения вакцины от коронавируса, что составляет 0,52 случая на 100 привитых. При этом в 44 случаях побочные эффекты были незначительными, в восьми случаях - существенные, а еще в одном случае последовал летальный исход. В конце марта Инспекция здравоохранения Латвии также начала расследование случая смерти мужчины, который умер спустя несколько дней после прививки вакциной производства AstraZeneca.

Как заявила в четверг в эфире Латвийского радио представитель Государственного агентства лекарств и Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в стране Зане Нейкена, лицам, получившим вакцину производства AstraZeneca, в течение двух недель после прививки следует следить за состоянием своего здоровья, а в случае появления необычных симптомов - незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Среди таких симптомов, например, могут быть сильные головные боли, нехватка дыхания, боли в груди, отек ног, боли в животе или пятна крови за пределами места инъекции. "Но хочу подчеркнуть - это очень, очень редкие реакции. ЕМА отметило, что преимущества, которые дает вакцинация, все еще перевешивают вероятные риски", - сказала она.

ЕМА в среду пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявили 105 916 инфицированных, 1 963 человека умерли, на лечении в больницах страны находятся 726 пациентов. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 138 083 человек, две - 25 761. Решением правительства до 6 апреля в республике действовал режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер.