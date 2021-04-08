ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию "необходимой в демократическом обществе"

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес в четверг решение по жалобе против властей Чешской Республики, признав обязательную вакцинацию "необходимой в демократическом обществе". Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте страсбургского суда.

Жалоба была подана группой родителей, детям которых из-за отсутствия одной или нескольких из обязательных в Чехии девяти прививок было отказано в доступе в школу или детский сад. Один из заявителей был оштрафован местными властями за нарушение закона. Подавшие жалобу родители утверждали, в частности, что такие решения нарушают статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой говорится о праве на уважение частной жизни. Однако Большая палата ЕСПЧ большинством голосов (шестнадцать против одного) постановила, что в данном случае не имело место нарушение конвенции.

В своем решении суд указал на то, что курс чешских властей "преследует законные цели защиты здоровья, а также прав людей, так как вакцинация защищает как тех, кто ее походит, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных инфекционных заболеваний". Также суд отметил, что в данном случае государство-ответчик располагает широкой свободой действий. "Можно считать, что вакцинация представляет собой ответ национальных властей на насущную социальную необходимость защиты индивидуального и общественного здоровья от заболеваний и предотвращения любой тенденции к снижению уровня вакцинации среди детей", - отмечается в решении Большой палаты ЕСПЧ.

"Меры, на которые жаловались заявители, при оценке в контексте национальной системы находились в разумном пропорциональном соотношении с законными целями, преследуемыми чешским государством <...> посредством обязательной вакцинации", - указывается в решении. Суд признал штраф, наложенный на одного из истцов "не чрезмерным".

Как пояснил Agence France-Presse Николя Эрвиё, юрист-эксперт из ЕСПЧ, "нынешнее решение Большой палаты увеличивает возможность сделать обязательной вакцинацию в обстановке пандемии COVID-19". В то же время он отметил, что решение суда "предоставляет значительную свободу действий государствам в выборе и осуществлении их политики вакцинации". Он также расценил данное решение как "констатацию того, что существует общий консенсус относительно благоприятного воздействия вакцинации", которое не подвергается сомнению даже при существовании неизбежных побочных явлений при условии, что такая вакцинация "проводится под строгим научным контролем".