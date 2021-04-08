Голикова сообщила, что маткапитал к 1 апреля получили 11,1 млн семей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Материнский капитал с начала реализации программы до 1 апреля 2021 года получили 11,1 млн российских семей. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

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"По состоянию на 1 апреля 2021 года всего за время реализации программы материнский капитал получили 11,1 млн российских семей", - сказала Голикова.

По ее словам, 80,2% семей, имеющих право на маткапитал, уже подали заявления, чтобы воспользоваться им, 7 млн семей направили средства на улучшение жилищных условий.

Голикова также сообщила, что темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились. "Удалось существенно замедлить темпы снижения числа рождений: с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году", - сказала она.

Вице-премьер сообщила, что рождаемость в марте выросла на 15,2%. "По предварительным данным Росстата, в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в целом по России родилось на 15,2% детей больше", - сказала Голикова.

По ее словам, прирост отмечается в 75 регионах а в 38 регионах этот показатель превысил средний по стране.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырастет на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.