Порядка 40% студентов и выпускников вузов хотели бы стажироваться в IT-компаниях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. студентов и выпускников вузов со всей страны подали заявки на конкурс "Золотая стажировка", 40% из них хотели бы стажироваться в IT-компаниях. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета, который является одним из организаторов конкурса.

Конкурс "Золотая стажировка" проходит в рамках всероссийской акции "Время карьеры", которая призвана помогать компаниям искать работников, а студентам и выпускникам находить работодателей. В ноябре 2020 года акция собрала около 60 тыс. участников. В ней могут принимать участие студенты вузов, колледжей и техникумов, а также выпускники и молодые специалисты.

"Каждый конкурсант может выбрать до трех интересующих стажировок в компаниях-участницах проекта. Наиболее востребованные отрасли среди участников на текущий момент: информационные технологии (40%), экономика и управление (26%), маркетинг, реклама и PR (25%), а также производство и промышленность (24%)", - сказали в вузе.

Заявки поступили уже от 13 300 человек, что в 2,5 раза больше показателя прошлого сезона. Регистрация для студентов и выпускников российских вузов открыта до 19 апреля. В конкурсе участвует молодежь всех регионов России. В лидерах по регистрациям на текущий момент находится Москва - 3 155 участников, Санкт-Петербург - 1 352 и Свердловская область - 563.

Участникам доступны более 250 стажировок ста российских компаний. Конкурс предполагает несколько этапов отбора, успешное завершение которых гарантирует стажировку в выбранной участником компании. Конкурсантам предстоит решить тесты на определение общепрофессиональных навыков, выполнить кейсы от работодателей, показать себя на собеседованиях с HR-менеджерами и руководителями компаний.

Конкурс "Золотая стажировка" - часть всероссийской акции "Время карьеры". Организаторы - АНО "Россия - страна возможностей", Минобрнауки России, Росмолодежь и Уральский федеральный университет.