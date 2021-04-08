Попова надеется, что план вакцинации россиян от коронавируса выполнят к осени

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. План по вакцинации россиян от коронавируса может быть реализован к осени, когда возможен новый подъем заболеваемости. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы бы хотели, чтобы это [вакцинация 60% взрослых россиян] было к осени по нескольким причинам: во-первых, страна располагает такими возможностями, во-вторых, все-таки мы уже с вами говорили, что к осени будет подъем [заболеваемости]", - сказала она в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

При этом она порекомендовала привиться как можно раньше, а не к осени.

По словам Поповой, востребованность вакцинации от коронавируса в России пока не такая, какую хотелось бы увидеть. "Пока да, пока не везде есть такая востребованность, которую мы хотели бы слышать", - сказала она, отвечая на вопрос об охвате вакцинации.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что привиться от коронавируса можно в каждом городе страны, и этой возможностью нужно воспользоваться.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".