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Голикова: по итогам 2021 года доступность дошкольного образования может составить 98%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Доступность дошкольного образования в последний год существенно улучшилась, планируется, что по итогам 2021 года она составит почти 100%. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"На начало реализации мероприятий уровень обеспеченности составлял 80,5% и не было обеспечено местами 255 тыс. детей. По итогам 2020 года доступность увеличилась на 8% и составила 92,1%, а количество детей, состоящих в очереди, сократилось в три раза. К настоящему времени почти 100% доступность имеют 28 регионов страны. По итогам 2021 года, мы планируем, что доступность дошкольного образования составит 98%", - сказала она.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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