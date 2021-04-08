Папа Римский призвал Всемирный банк и МВФ сократить долги беднейших стран

РИМ, 8 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск по случаю проходящей в эти дни весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) обратился к функционерам этих организаций и призвал их значительно сократить долги беднейших стран, которые увеличились из-за пандемии коронавируса. Текст письма понтифика опубликовала в четверг пресс-служба Святого престола.

"Обязательства по соблюдению экономической, финансовой и социальной солидарности включают в себя нечто намного большее, чем эпизодическое осуществление актов щедрости", - говорится в обращении Франциска. "Необходимо бороться против структурных причин бедности, неравенства, безработицы, нехватки жилья, малоземелья и несоблюдения социальных и трудовых прав людей", - подытожил понтифик.

Папа Римский призвал к созданию новых и восстановлению старых институтов глобального управления с тем, чтобы выстроить новую сеть международных отношений для содействия целостному развитию человеческого потенциала. По его мнению, "это обязательно приведет к тому, что беднейшие и наименее развитые страны получат более значимую роль в принятии решений в мире, и облегчит их доступ к международному рынку". Понтифик также в очередной раз напомнил о необходимости справедливого распределения вакцин от коронавируса между государствами. "В данном случае мы не можем позволить законам рыночной экономики взять верх над законом любви и здоровьем всех людей", - добавил Франциск.

В среду понтифик назвал вакцины "основным орудием борьбы с пандемией". Известно, что 84-летний Франциск привился препаратом Pfizer. Кампания вакцинации в Ватикане уже завершилась, вакцины бесплатно получили свыше тысячи бедняков, а также журналисты международного папского пресс-пула, сопровождавшие главу Римско-католической церкви в поездке в Ирак в начале марта. Ватикан предложил вакцинацию главам дипломатических миссий при Святом престоле, однако, как стало известно журналистам из ватиканских источников, за прививки нужно было внести определенную плату.