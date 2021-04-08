{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Папа Римский призвал Всемирный банк и МВФ сократить долги беднейших стран

Понтифик заявил, что нельзя позволять законам рыночной экономики взять верх над законом любви и здоровьем всех людей

РИМ, 8 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск по случаю проходящей в эти дни весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) обратился к функционерам этих организаций и призвал их значительно сократить долги беднейших стран, которые увеличились из-за пандемии коронавируса. Текст письма понтифика опубликовала в четверг пресс-служба Святого престола.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Обязательства по соблюдению экономической, финансовой и социальной солидарности включают в себя нечто намного большее, чем эпизодическое осуществление актов щедрости", - говорится в обращении Франциска. "Необходимо бороться против структурных причин бедности, неравенства, безработицы, нехватки жилья, малоземелья и несоблюдения социальных и трудовых прав людей", - подытожил понтифик.

Папа Римский призвал к созданию новых и восстановлению старых институтов глобального управления с тем, чтобы выстроить новую сеть международных отношений для содействия целостному развитию человеческого потенциала. По его мнению, "это обязательно приведет к тому, что беднейшие и наименее развитые страны получат более значимую роль в принятии решений в мире, и облегчит их доступ к международному рынку". Понтифик также в очередной раз напомнил о необходимости справедливого распределения вакцин от коронавируса между государствами. "В данном случае мы не можем позволить законам рыночной экономики взять верх над законом любви и здоровьем всех людей", - добавил Франциск.

В среду понтифик назвал вакцины "основным орудием борьбы с пандемией". Известно, что 84-летний Франциск привился препаратом Pfizer. Кампания вакцинации в Ватикане уже завершилась, вакцины бесплатно получили свыше тысячи бедняков, а также журналисты международного папского пресс-пула, сопровождавшие главу Римско-католической церкви в поездке в Ирак в начале марта. Ватикан предложил вакцинацию главам дипломатических миссий при Святом престоле, однако, как стало известно журналистам из ватиканских источников, за прививки нужно было внести определенную плату.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
ФРГ продолжит использовать вакцину Vaxzevria только для лиц старше 60 лет
В Германии на 2,7 млн вакцинированных этим препаратом приходится 31 случай тромбозов, умерли девять человек
Читать полностью