Путин поручил подготовить план празднования 650-летия Куликовской битвы в 2030 году

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении празднования 650-летия Куликовской битвы в 2030 году. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы", - говорится в распоряжении.

Путин также поручил правительству разработать и утвердить план основных мероприятий в связи с празднованием 650-летия Куликовской битвы. Кроме того, органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления направлена рекомендация принять участие в подготовке и проведении празднования.