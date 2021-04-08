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Путин поручил подготовить план празднования 650-летия Куликовской битвы в 2030 году

Органам исполнительной власти регионов и органам местного самоуправления направили рекомендацию принять участие в подготовке и проведении празднования

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении празднования 650-летия Куликовской битвы в 2030 году. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы", - говорится в распоряжении.

Путин также поручил правительству разработать и утвердить план основных мероприятий в связи с празднованием 650-летия Куликовской битвы. Кроме того, органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления направлена рекомендация принять участие в подготовке и проведении празднования.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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