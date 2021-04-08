Путин подписал указ о праздновании 270-летия МГУ в 2025 году

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 270-летия Московского государственного университета (МГУ) в 2025 году. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести в 2025 году мероприятия, посвященные празднованию Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова", - говорится в документе.

Правительству в шестимесячный срок необходимо образовать оргкомитет и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 270-летия МГУ.

Органам госвласти рекомендовано принять участия в подготовке мероприятий.