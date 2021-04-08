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Общий объем бюджетных мест в российских вузах в 2021 году увеличили на 10%

Общий объем бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличен на 10% - Чернышенко.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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