Попова попросила россиян не выезжать в Африку из-за малярии

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Поездки в Африку могут быть опасны из-за риска заражения малярией. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда" .

"Вот куда я не рекомендую никому из своих знакомых отправляться - это Африка, - сказала она. - Скажу, почему: например, малярия. Мы говорим об одной инфекции, о COVID-19, а ведь другие никуда не ушли".

По словам Поповой, в 2020 году в условиях минимального перемещения людей между странами из-за пандемии коронавируса в РФ были зарегистрированы 57 завозных случаев малярии, 11 из них были завезены из Танзании. "И вот уже за этот год, за январь - февраль этого года, в Россию привезены четыре случая малярии. Два из них - из Танзании", - добавила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что за прошлый год в Россию из-за рубежа также были завезены 122 случая лихорадки денге и пять случаев пневмококковой инфекции.

Малярия - острое инфекционное заболевание. Первые симптомы - лихорадка, головная боль, рвота - появляются через 7-15 дней после укуса комара (род anopheles), инфицированного одним из видов паразитов-плазмодий, самыми распространенными из которых являются plasmodium vivax и plasmodium falciparum (наиболее смертоносный вид).