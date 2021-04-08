Фадеев считает, что бюджеты регионов на 2022 год должны предусматривать финансирование ОНК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Строчка, предусматривающая финансирование деятельности Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), должна появиться в бюджетах регионов РФ уже в 2022 году. Такое мнение журналистам высказал в Екатеринбурге в четверг глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Я предполагаю, что должна быть отдельная строчка в региональном бюджете, вот столько на финансирование общественной палаты, из них, из этих денег, столько на финансирование ОНК. Я думаю, что так должно быть. В течение года правильно будет, если мы добьемся, чтобы бюджеты региональные на следующий год уже предполагали такое финансирование", - сказал Фадеев.

Общественная палата РФ ранее ставила перед властями проблему отсутствия финансирования деятельности ОНК. На официальном сайте Кремля в феврале были опубликованы поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания СПЧ, прошедшего 10 декабря 2020 года. В частности, глава государства поручил Минюсту совместно с Общественной палатой РФ и Минфином до 1 мая "разработать механизм финансирования деятельности общественных наблюдательных комиссий за счет средств, предусмотренных в бюджетах субъектов РФ общественным палатам субъектов РФ".

Общественная наблюдательная комиссия по защите прав человека в местах принудительного содержания - один из региональных общественных органов в России, контролирующих соблюдение прав человека в местах принудительного содержания соответствующего региона.