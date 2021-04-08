Путин поручил кабмину взять под особый контроль темпы ввода новых детских садов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству взять под особый контроль темпы создания новых мест в детских садах, а также стоимость и порядок такого строительства.

"Я попрошу правительство обратить на это внимание, взять под особый контроль и темпы ввода регионами дополнительных мест в детских садах, и стоимость, и порядок процедуры", - сказал глава государства в четверг на совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.

Путин напомнил, что часть средств, которые планировалось предусмотреть на создание яслей, пришлось направить на борьбу с пандемией. "В связи с ковидом и борьбой с этим ковидом несчастным по разным направлениям мы деньги эти немножко "растащили". Но небольшой объем, правда, 10%", - пояснил он.

Президент отметил, что всего планировалось создать 190 тыс. новых мест в детских садах, а фактически было создано 155,4 тыс. "Действительно, разница вроде как небольшая, - заметил российский лидер. - Но, по данным самого Минпросвещения, к настоящему времени ликвидирована очередь в детсады в 28 регионах. В остальных - пока нет". При этом глава государства заметил, что общая обеспеченность местами в детских садах по стране достаточно высокая. Сейчас она составляет 92,1%, а к концу года показатель должен вырасти до 98,4%.

Рачительный подход

Также на совещании Путин обратил внимание на процедуры и стоимость строительства детских садов в регионах. "Да, 10% из федерального бюджета недополучили на эти цели. Но если бы рачительно подошли, выполнили бы, мне кажется, всю программу", - посетовал он.

По словам президента, минимальная стоимость создания одного места в яслях в России составляет 835,4 тыс. рублей, этот показатель власти зафиксировали в Волгоградской области. При этом в Удмуртии, которая по меркам России находится относительно недалеко, на каждое такое место тратят уже 1 577 тыс. рублей, заметил глава государства. "Послушайте, где Волгоград, а где Удмуртия. Это недалеко друг от друг находятся субъекты Федерации, совсем рядом, можно сказать. Поэтому странно, что такая разница. За этим нужно внимательно посмотреть", - считает президент.

Он добавил, что в большинстве регионов в тендерах фактически участвует только по одному участнику. "Вот отсюда и стоимость", - заметил глава государства. "Пожалуйста, посмотрите на это повнимательнее и поподробнее", - поручил Путин.