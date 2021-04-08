Власти Петербурга готовы к вакцинации иностранных студентов от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург готов к проведению вакцинации от коронавируса среди иностранных студентов. Как сообщил ТАСС вице-губернатор города Владимир Княгинин, власти ожидают, что решение об этом в ближайшее время примут на уровне правительства РФ.

Ранее в региональных СМИ сообщалось о том, что иностранные студенты некоторых вузов Петербурга изъявили желание пройти вакцинацию от коронавируса. Однако для этого требуется предъявить документы гражданина РФ. Затем в ряде университетов Петербурга ТАСС сообщали, что разрешение на вакцинацию студентов из-за границы находится в ведении Минобрнауки РФ.

"Наша позиция заключается в том, что да, однозначно нужно проводить вакцинацию от коронавируса среди иностранных студентов Петербурга, впрочем, не только студентов, но и тех, кто работает в городе, не являясь гражданином РФ. Там есть некоторые сложности, связанные с вопросом оформления, но мы вышли в Минобрнауки РФ <...>. Я надеюсь, что этот вопрос разрешится в ближайшее время. Из того, что я вижу - в вакцинации заинтересованы все стороны", - сказал Княгинин.

Он подчеркнул, что вакцинация иностранных студентов и мигрантов не приведет к нехватке вакцины для горожан, поскольку количество иностранцев в городе относительно населения незначительно (порядка 30 тыс. иностранных студентов) и вакцина поступает в город в достаточном количестве. Кроме того, Петербург всегда был интернациональным мегаполисом. Это значит, что в городе всегда будет проживать некоторое число иностранцев, вакцинация которых требуется для создания коллективного иммунитета среди горожан.

"Сейчас меня больше беспокоит другой фактор - при всех сложностях вакцинации, которые есть в нашем городе, студенты почему-то думают, что для них ковид является обычным заболеванием. Все-таки темпы вакцинации среди студентов могли быть выше. Нужно понять, что с этим вирусом мы теперь будем жить. Даже если молодежь переносит коронавирус легче, чем пожилые люди, мы все живем вместе, и вакцинация - это в первую очередь забота о жителях Петербурга старшего поколения", - отметил Княгинин.

За все время в Петербург поступило 594 442 дозы вакцины, вакцинацию прошли 423 594 человека, из них 304 905 закончили цикл. По последним данным, в Петербурге выявили 399 591 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 354 689 человек, умерли 12 488.