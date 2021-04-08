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СЖР разбирается в ситуации с задержанием ростовского журналиста Игоря Хорошилова

В организации намерены выяснить, насколько обоснованы действия силовиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апреля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) разбирается в ситуации с задержанием в Ростове-на-Дону главного редактора сайта "Голос" Игоря Хорошилова, сообщил ТАСС заместитель председателя организации Алексей Вишневецкий.

О задержании журналиста ранее сообщили местные СМИ. По их информации, произошедшее связано связано с профессиональной деятельностью Хорошилова.

"Союз журналистов - и ростовский и центральный - занимаются этим вопросом, связываются с заинтересованными сторонами", - сказал Вишневецкий.

По его словам, представители СЖР выясняют обоснованность действий сотрудников правоохранительных органов. "Выясняем, насколько необходимо задержание и нельзя ли ограничиться обычным опросом", - отметил он.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Хорошилова задержали сотрудники МВД.

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