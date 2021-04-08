В регионах на начало марта заключили более 14 тыс. соцконтрактов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. социальных контрактов заключено в регионах РФ по состоянию на 10 марта. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в четверг на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"По состоянию на 10 марта, это последняя отчетная дата, регионами заключено более 14,3 тыс. социальных контрактов. Мы продолжаем вместе с регионами проактивно информировать наших граждан о возможностях, которые предоставляет заключение социального контракта", - сказала она.

Ранее Голикова сообщила в интервью ТАСС, что социальным контрактом в 2021 году предполагается охватить более 1 млн россиян, всего может быть заключено 300 тыс. контрактов

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума. С 2021 года механизм социального контракта получил федеральное софинансирование во всех регионах.