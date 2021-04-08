МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Препараты от фонда "Круг добра" уже получают шесть детей, поставки лекарств также начаты для 914 детей, страдающих спинальной мышечной атрофией. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уже прошло несколько заседаний экспертного комитета фонда "Круг добра", семь хронических орфанных заболеваний, которые без лечения приведут к инвалидности и летальному исходу, внесено в реестр обеспечиваемых за счет средств фонда. Лечение таких заболеваний крайне дорогостоящее. На закупку препаратов Минфином уже выделено 10 млрд рублей из общего объема, сейчас уже получают препараты шесть детей, начаты поставки 914 детям, страдающим спинальной мышечной атрофией, при этом за счет переговоров с производителями нам удалось сэкономить порядка 750 млн рублей, которые пойдут на обеспечение других детей, страдающих заболеваниями", - сказала Голикова на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

Она добавила, что сегодня-завтра поставки ожидают в четырех регионах для 75 пациентов, позднее в апреле - еще в 16 регионах для 127 детей. "В настоящее время уже поступили заявки регионов на лекарства еще для 36 детей, страдающих другими заболеваниями", - добавила она.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.