Голикова: выплаты на детей от трех до семи лет помогут выйти из бедности до 55% семей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет помогут выйти из бедности от 32% до 55% семей в зависимости от региона, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы вместе с регионами проводим оценку влияния этой меры на выход семей из бедности. По разным оценкам, выплата подобного рода пособия приведет к выходу из бедности в разных регионах от 32% до 55%. Это предварительные оценки", - сказала она на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Голикова отметила, что заявления на перерасчет выплат на детей от трех до семи лет принимаются с 1 апреля. По состоянию на 8 апреля, на портал госулуг было подано порядка 846 тыс. заявлений.

Согласно мартовскому указу президента Путина, выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.